Que diriez-vous d'un city-trip à Louvain ?

The Place to be, c'est évidemment le lieu emblématique considéré comme le plus grand comptoir de café au monde, l'Oude Markt. Et, à la belle saison, il regorge de terrasses, de bistrots animés et de consommateurs joyeux!

Les plus belles terrasses de Louvain

Autre lieu en pleine expansion, le Vaartkom, l'ancien quartier industriel de Louvain, où se situe la brasserie Stella Artois (visite de la brasserie)

On y trouve des restaurants (de nombreux établissements proposent des menus vegan ou veggie), des boutiques de créateurs et des commerces alternatifs qui offrent un autre point de vue sur la consommation et le shopping...

Bref, un city-trip qui offre une palette riche d'activités. Mais attention, les parkings sont chers et le stationnement est réservé aux riverains. Privilégiez donc le train et pourquoi pas une location de vélo sur place.