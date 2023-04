Que devient-on "Après l’usine" ? : une question au cœur d’un documentaire

Au-delà du portrait de votre père, votre volonté était aussi et peut-être surtout de parler d’un passé révolu et d’une région lourdement impactée ?

Mon père est le prisme à travers lequel raconter une histoire partagée par toute une communauté, une histoire obstruée par le traitement médiatique dominant, et par cette paradoxale proximité qu’en tant que Belges, nous entretenons avec la classe ouvrière. Il est parfois difficile de voir vraiment ce qui est trop proche de nous. Lors d’un débat ayant suivi une projection du film, une spectatrice a pris la parole pour expliquer que c’était l’histoire de son mari à laquelle elle venait d’assister. Elle s’est ensuite tournée vers lui, qui était assis juste à côté et a continué : " maintenant, je comprends ce que tu me disais ".

La question centrale du film est dans le titre : " que devient-on après l’usine ?". Comment votre père a-t-il vécu toutes ces années depuis la fermeture en 2013 ?

L’état émotionnel de Marc à la suite de la fermeture est ce qui motive le film, et son point de départ. Mais mon propos n’était pas de dresser un constat misérabiliste. En me mettant en mouvement avec Marc, au sens propre comme au figuré, je voulais que nous parvenions, lui et moi, à découvrir ce qui restait : les rémanences culturelles de l’usine. Et dans un second temps, réfléchir aux possibilités de mobiliser ces restes pour continuer à demeurer acteur de sa vie.