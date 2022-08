Que devient Jordy, l’interprète de "Dur dur d’être bébé" ?

Aujourd’hui la vie semble moins "dure dure" pour Jordy, qui a su s’éloigner des projecteurs et retrouver une vie simple. Trente ans après son succès, découvrez ce qu’est devenu l’interprète de Dur dur d’être bébé.

Après le bébé de la pochette de Nirvana, Jordy est probablement le bébé le plus populaire des années 90. Personne n’a oublié sa tête blondinette, mais aujourd’hui, qu’est-il devenu ?

Après sa chanson Dur dur d’être bébé en 1992, Jordy tombe dans l’oubli jusqu’en 2005, lorsqu’il participe à la deuxième saison de La Ferme des Célébrités. En 2006, il sort une autobiographie et clame haut et fort Je ne suis plus un bébé. Une autobiographie dans laquelle il révèle comment son père a dilapidé l’argent qu’il a gagné enfant.

Après des études d’ingénieur du son, le bébé star des années 90 crée sa propre entreprise, Dur dur productions en 2012.

Côté vie privée, tout souri à Jordy, il est en couple avec Marion depuis plusieurs années. Ils sont les heureux parents de deux petits garçons, Milo, né en 2017 et Marceau, né en 2020. Des enfants, dont ils protègent l’identité en masquant leurs visages sur les réseaux sociaux.



Jordy a donc choisi une vie loin des projecteurs et confirme le dicton, pour vivre heureux vivons cachés.