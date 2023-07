Que deviennent tous ces flacons de liquide confisqués à l’aéroport ?

Voyager en avion avec des liquides de plus de 100 ml dans les bagages à main, c’est à nouveau possible à l’aéroport de Rome-Fiumicino. Depuis février dernier, son Terminal 1 est équipé d’une nouvelle génération de scanner permettant de détecter la présence d’éventuels explosifs.

Mais chez nous, il faudra encore attendre quelques années pour les voir fonctionner car ces nouveaux scanners sont beaucoup plus volumineux et surtout beaucoup plus coûteux que les scanners actuels (jusqu’à 400.000 euros contre 25 à 30.000 euros).

A chaque scanner sa contrainte

Quant à savoir pourquoi, il faut sortir ces liquides des sacs et les mettre dans des sacs plastiques : "Il existe différentes technologies au niveau des machines de screening", explique Nathalie Pierard, porte-parole de l’aéroport de Bruxelles. "Celle que l’on utilise à l’aéroport de Bruxelles nous impose de séparer les liquides dans des sacs en plastique transparent et tout ce qui est appareil électronique également pour pouvoir au mieux détecter et analyser les différents produits. Certaines machines plus évoluées avec d’autres technologies permettent de garder les appareils électroniques dans le bagage à main et d’autres, permettent de garder tout dans le bagage. Et en fait, c’est un système différent qui permet à l’agent de sécurité, virtuellement, de sortir les différents produits du bagage, de pouvoir tourner autour et de les analyser. Mais donc cela demande toujours un contrôle de l’agent de sécurité."

En attendant, ce sont des centaines de flacons qui sont encore saisis chaque jour, et plus encore en cette période de vacances : "Près de 3000 kg par semaine actuellement, alors qu’en temps normal, on en confisque 1000 à 1500 kg par mois", nous confie Özlem Yürük, agente au service des objets perdus.