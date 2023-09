Que deviennent les objets confisqués à l’aéroport ?

Des millions de voyageurs transitent dans les aéroports belges. Parfois aux portiques de sécurité, c’est la douche froide. Ils ont oublié de retirer leur couteau suisse ou leur shampoing de plus de 100 ml de leur sac, ou leur petite valise. Et les contrôleurs les confisquent.

C’est pour éviter que les liquides et gels ne servent à la fabrication d’explosifs lors du vol.

Pourquoi cette limite en cabine est-elle imposée ? "L’interdiction des liquides dans les bagages à main date de 2006. C’est un règlement européen. A cette date, un terroriste a essayé de faire exploser un vol à partir de matière liquide potentiellement dangereuse. Tous ces liquides, gels et aérosols peuvent en effet servir à la fabrication d’explosifs lors du vol ", explique Nathalie Pierard, la porte-parole de Brussels Airport.

Et pourtant, de l’autre côté du portique, on peut acheter ces mêmes liquides ou gels. Est-ce pour pousser à la consommation au-delà du screening ? "Certainement pas !" rétorque Nathalie Pierard, la porte-parole de Brussels Airport : "C’est uniquement pour des raisons de sécurité. La preuve, nous avions jusqu’à il y a peu des bouteilles d’eau à vendre après les contrôles à 1 euro. Ce qui est très peu et pour lesquelles nous ne faisions pas de bénéfice, souvent même des pertes, car des personnes ne payaient pas. Aujourd’hui, nous proposons des fontaines à eau, gratuites évidemment."

La règle est simple : tout produit liquide ou semi-liquide de plus de 100 ml est interdit, avec un total de maximum un litre de contenance.

Ce maximum est moins connu et pourtant d’application dans tous les aéroports européens. Si, par exemple, vous avez 14 mini-produits de 75 ml, on vous en confisquera une partie. N’oubliez pas que les liquides et gels de moins de 100 ml doivent être rassemblés dans un sac transparent hermétique.