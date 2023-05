Que deviennent les femmes et les enfants de djihadistes rentrés en Belgique ?

La question des retours reste un sujet très sensible qui suscite peur et résistance. Les associations de Défense des Droits de l’Enfant et les grands-mères ont dû se battre pour que mère et enfant puissent revenir ensemble.

Bernard De Vos a appuyé le combat de ces grands-mères : "Au départ, l’Etat belge ne voulait que les enfants. C’était impensable pour que ces enfants puissent se construire correctement". Beaucoup parmi l’opinion publique considèrent ces enfants comme des bombes à retardement. Une prédiction inepte selon les spécialistes dont Brigitte Vanthournout, de SOS enfants : "Ce sont des prédictions dangereuses. Il faut avoir confiance et donner les moyens à ces familles qui les accueillent, à ces équipes qui les soutiennent, à l’aide à la jeunesse plutôt que de diaboliser ces enfants".

Pour Bernard De Vos : "Ce sont des bombes à retardement si on les laisse dans des situations déplorables. On imagine ces enfants grandir dans un milieu aussi hostile, aussi détérioré pour garantir de la bienveillance à leurs égards. Les laisser grandir dans ces camps avec le bourrage de crâne qui y règne, on imagine que cela pourrait devenir dangereux pour la société".

Thomas Renard, spécialiste du contre-terrorisme abonde dans ce sens : "Bombes à retardement est une expression erronée puisque ces enfants sont des victimes de leurs parents, de la guerre, d’une organisation terroriste. Jusqu’à présent, ces enfants revenus de Syrie ou d’Irak se sont plutôt bien réintégrés". Quant aux mères, elles ne peuvent plus, selon lui, être considérées comme dangereuses pour la société : "Sur la petite centaine de femmes qui sont rentrées, on peut dire que plus de la moitié ne présente plus aucun signe de radicalisation. En prison, nous faisons un travail avec elles en prison pour qu’elles se désengagent vis-à-vis de la violence et du terrorisme".

