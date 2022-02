Que deviennent les animaux saisis pour maltraitance ou détention illégale ?

Fin janvier, la police de la zone Bruxelles-Nord a fait une découverte surprenante dans un appartement d’Evere lors d’un contrôle antidrogue. En plus d’une trentaine de plants de cannabis, les policiers ont découvert une cinquantaine de tarentules, un python et d’autres reptiles dans l’appartement. "Plusieurs de nos services de police se sont rendus sur place et ont fait des découvertes inhabituelles", a expliqué la zone. Chaque année, des animaux sont saisis en région bruxelloise pour entrave à la législation sur le bien-être animal ou parce que ceux-ci ne sont pas autorisés à la détention. 45 animaux ont ainsi été saisis en 2021, 138 en 2020.

Que deviennent-ils ?

Les animaux saisis sont déposés dans des centres spécialisés. La ligue royale belge pour la protection des oiseaux à Anderlecht est l’un d’eux. Nadège Pineau en est la coordinatrice. Elle nous ouvre la porte d’une petite pièce dans laquelle se repose un iguane. Sous la grosse lumière rouge l’animal se réchauffe. "Il a été saisi chez un particulier pour détention illégale et pour maltraitance. Il était stocké dans un tout petit terrarium qui n’était absolument pas adapté à ses besoins".

Plus loin, un petit oiseau aux couleurs de l’automne se débat dans une cage. "C’est un chardonneret élégant" poursuit Nadège. L’espèce est bien de chez nous mais elle n’est pas autorisée à la détention en région bruxelloise. "Là on est dans une situation de braconnage", explique la soigneuse. "Il a pourtant été retrouvé dans la rue avec une bague mais il s’agissait d’une fausse bague recollée à la glue pour faire croire que l’animal était enregistré. C’est un acte totalement illégal". L’oiseau ne sera pas remis à l’adoption. Il sera réhabilité pour pouvoir retourner à la vie sauvage dans le futur.

Faucon, singe et reptiles

Et la police arrive parfois avec quelques surprises sous le bras. "Fin de l’année dernière, on nous a amené un singe qui a été importé illégalement. "C’est de la folie " poursuit Nadège, "c’est un animal qui peut être extrêmement dangereux et porteur de maladies qui sont transmissibles à l’homme".

Un acte de braconnage

Le centre accueille aussi pour le moment un faucon dont l’espèce n’est pas originaire de nos contrées. L’animal a été retrouvé en rue et était sans doute domestiqué chez un particulier. L’oiseau ne pourra donc pas être relâché dans la nature et il devra poursuivre sa vie en captivité dans un centre spécialisé. Car la ligue est un lieu de transit pour ces animaux saisis. "Notre but n’est pas de garder les animaux ad vitam aeternam, on les prend en charge dans l’urgence, on les stabilise si ils sont en mauvaise santé et puis l’objectif est de leur donner une seconde chance". L’animal saisi peut en effet retrouver une famille si il est autorisé à la détention. Dans le cas contraire, il est orienté vers un autre centre en Belgique adapté à ses besoins.