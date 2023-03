Que deviendra le site de la clinique Saint-Pierre à Ottignies après le déménagement à Wavre ?

Alors que la clinique Saint-Pierre poursuit l’élaboration de son projet de nouvel hôpital à Wavre, beaucoup se demandent ce que deviendra le site d’Ottignies dans quelques années, après le déménagement. Au sein de la clinique, on y réfléchit depuis des mois, avec l’appui d’une agence d’urbanisme. On trace des plans et des esquisses. Une vision prend forme petit à petit, celle d’un nouvel écoquartier, intergénérationnel et aux fonctions multiples. Explications.

Le point de départ, c’est l’état du bâti. Le béton supporte assez bien le temps qui passe, il n’est donc pas question de tout raser.

"Pour nous, ce serait désolant de devoir démolir complètement le bâtiment, explique Philippe Pierre, directeur médical et coordinateur général de la clinique Saint-Pierre. Je pense que ce n’est plus du tout non plus une politique au goût du jour et qu’il vaut mieux faire de la reconversion."