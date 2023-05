Que de pissenlits en ce printemps 2023 : voici ce que vous pouvez faire avec

Les feuilles :

Les vrais amateurs ne manqueraient pour rien cette délicieuse salade de jeunes pousses de pissenlit cueillis dès le printemps. Elles sont riches en fer, en protéines et en vitamines A et C. Vous pouvez les préparer comme une salade ou les cuire. Elles feront aussi de bonnes soupes.

Les racines :

Elles peuvent être rôties ou frites, mais aussi servir de substitut au café. Durant l’hiver, dépourvue de ses feuilles et fleurs, ce sont les racines du pissenlit (qui peuvent parfois être très longues) qui bénéficient de la sève. Elles sont gorgées de nutriment. Le bon moment pour les arracher et les cuire. Elles présenteront alors moins d’aigreur et leur goût est fort proche de celui du salsifis.

Les fleurs :

En France-Comté, on confectionne ce que l’on appelle la cramaillotte, une gelée à base de fleurs de pissenlit. Vous pouvez aussi en faire une bonne tisane. Ou une huile infusée pour apaiser les peaux gercées ou craquelées. Pour la préparer, remplissez un pot de conserve à moitié avec des fleurs de pissenlit séchées et couvrez avec votre huile de support préférée jusqu’au sommet du pot. Vous pouvez opter pour une infusion lente en laissant le pot dans un placard maximum 6 semaines et en le secouant régulièrement. Ensuite filtrez. Pour une infusion rapide, chauffer votre pot à feu doux durant quelques heures avant de la filtrer.