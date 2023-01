Que coûte une place en crèche subventionnée en 2023 ? Faites le calcul sur base de vos revenus

Auparavant, c’était en fait déjà le cas mais les procédures étaient nombreuses pour avoir accès à cet avantage, si bien que très peu de monde l’activait. Aujourd’hui, il est annoncé que la démarche est simplifiée. Une simple attestation de la mutuelle devrait suffire, selon la circulaire.

Quelles répercussions sur les autres types de familles ?

Si le coût de la crèche baisse pour certains types de familles, est-ce qu’il risque d’augmenter pour les autres ? Prenons un exemple : une famille avec un seul enfant dont deux parents salariés gagneraient au total 3893,56 euros par mois, soit deux salaires minimum. En 2022, cette famille payait 21,61 euros par journée complète. En 2023, elle payera à peu près la même chose, même un peu moins cher : 21,46 euros par journée complète. Les revenus bas sont donc avantagés dans cette nouvelle grille barémique.

Ce n’est qu’à partir d’un revenu mensuel net d’un ménage de plus de 4500 euros que le prix commence à augmenter par rapport à 2022. Et cette augmentation est progressive au fur et à mesure que le revenu augmente.

À noter que pour la crèche subventionnée, une compensation est prévue dans les subsides octroyés par l’ONE, tout comme c’était déjà le cas pour les familles nombreuses. Elles le recevront à la fin du trimestre.

La galère pour trouver une place

Si la mesure est saluée par le collectif des familles monoparentales, il y a tout de même une difficulté et pas des moindres : trouver une place en crèche, qui plus est subventionnée, reste une gageure. Selon le dernier baromètre de la Ligue des Familles, 67% des parents rencontrent des difficultés à trouver une crèche. Et selon les chiffres officiels, il existait 38 places pour 100 enfants en Wallonie en 2020. Ceux qui ne trouvent pas se tournent alors souvent vers une crèche dite "privée" qui n’applique pas cette grille tarifaire. C'est ce qui explique que les parents payent en moyenne 463 euros pour une place en crèche.