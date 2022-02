Que connaissez-vous de la Saint-Valentin ? Faites le test !

Le 14 février, on fête les amoureux. À cette occasion, VivaCité vous invite à répondre à un petit quiz sur les origines et les traditions de cette célébration.

Que vous soyez seul, bien ou mal accompagné en cette période de Saint-Valentin, amusez-vous et apprenez en plus sur l'histoire de cette fête et ses différentes célébrations dans le monde entier en répondant au quiz spécial Saint-Valentin de VivaCité.

