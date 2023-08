Quatrième inculpation au pénal pour Donald Trump, cette fois en Géorgie : "Les preuves sont écrasantes"

Donald Trump – déclaré candidat depuis novembre dernier – est en campagne pour la primaire républicaine avec la ferme intention de reconquérir la Maison Blanche en 2024. Et une chose est sûre, ces inculpations et les procès ne l’empêcheront pas de briguer un second mandat. Car aux États-Unis, une personne accusée au pénal ou condamnée peut être candidate à n’importe quel poste et élue. "Rien ne lui interdit de se présenter, rien ne lui interdit de faire campagne ni d’être élu, même en prison", surenchérit Nicole Bacharan.

Cependant, la Constitution prévoit une exception à l’exercice d’une fonction officielle : avoir participé à une "insurrection" ou à une "rébellion" contre les États-Unis.

"Si Donald Trump est condamné pour complot contre l’État", rébellion et sédition", explique la chercheuse, "la justice fédérale pourrait plaider le 14e amendement de la Constitution pour le rendre inéligible. Cet amendement ajouté en 1868, après la guerre de Sécession, stipule que : nul ne pourra être élu celui qui aura pris part à une insurrection ou à une rébellion contre les élus ou les institutions".

L’article 3 du 14e amendement de la Constitution ajoute : "Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, lever cette incapacité".

Le verdict des électeurs

Malgré les poursuites qui s’accumulent, Donald Trump demeure très largement favori à l’investiture républicaine et creuse même l’écart avec le numéro 2, le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Mieux, à chaque inculpation, l’ancien président lève des sommes folles et grimpe dans les sondages. Après avoir inondé ses partisans de SMS et courriels, usant et abusant d’un lexique populiste, l’équipe de campagne du républicain s’est vantée d’avoir récolté près de 7 millions de dollars juste après sa deuxième inculpation.

"Aujourd’hui, on ne voit pas en quoi ces inculpations – qui lui permettent de lever des fonds pour sa campagne – pourraient l’empêcher d’être candidat à l’élection de 2024", observe Nicole Bacharan avant de nuancer : "Mais on l’a vu aux élections législatives de novembre 2022, il y a un fond démocratique solide aux États-Unis, même s’il est très ébranlé. Et même si Donald Trump bénéficie d’un soutien très fort au sein de l’électorat républicain, une majorité d’Américains – dont l’électorat crucial d’indépendants et aussi une partie de républicains – ne veut pas de délinquant comme président".

Et de conclure : "Le dernier acte sera politique, plus que juridique : ce sera le verdict des électeurs".