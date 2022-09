Quatrième dose contre le Covid : si c’est possible de se faire vacciner chez le médecin, ce n’est pas simple dans les faits

La campagne pour l’injection de la quatrième dose du vaccin contre le Covid a démarré en Belgique. Avec une spécificité : la vaccination est désormais possible chez les médecins généralistes. Sur papier en tout cas. Parce que dans les faits, la situation n’est pas aussi simple que cela.

Au sein du cabinet d’Audrey Bonnelance, généraliste à Woluwé Saint-Pierre, cette vaccination reste exceptionnelle. "Pour l’instant on ne propose de le faire qu’aux patients que l’on vaccine à domicile, qui ne savent pas déplacer en centre de vaccination", précise-t-elle.

Des obstacles logistiques

Selon elle, la vaccination en cabinet rencontre de nombreux obstacles logistiques. Il faut tout d’abord prévoir ses rendez-vous. "Il faudrait que j’organise cela dans mon cabinet pour avoir plusieurs patients d’affilée. Il faudrait idéalement six à dix patients volontaires pour le faire", note Audrey Bonnelance.

Ensuite vient le contact avec le pharmacien référent, pour préparer les doses à l’avance. "Je prescrirais ces doses et je devrais aller les chercher dans un horaire assez restreint – puisque le pharmacien doit aussi s’organiser." A partir de ce moment-là – et vu la durée de conservation -, il ne resterait plus que six heures au médecin pour recevoir ses patients.