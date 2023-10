Quatrième blind victorieux pour Alice on the Roof, la petite nouvelle qui cache bien son jeu

C’est le jeune Tiliano qui a eu l’honneur d’ouvrir le bal de cette quatrième soirée de Blind auditions. Impressionnés par sa performance sur "Padam… padam" de Piaf et séduits par sa personnalité, nos coachs ont chacun à leur tour tenté de convaincre le jeune chanteur de rejoindre leur équipe respective. Mais malgré ses 10 ans, Tiliano sait ce qu’il veut et c’est avec beaucoup d’aplomb qu’il a décidé de continuer l’aventure chez Alice on the Roof.

Après lui, c’est Yanis, le jeune violoniste de 12 ans, qui rejoindra la team Alice. Il a choisi d’interpréter le titre "Miss You" de Jérémie Makiese qui, juste avant son passage sur scène, avait décidé de le surprendre pour l’encourager.

Pour continuer dans les surprises, c’est Mentissa qui s’est rendue au domicile de Tricia pour lui annoncer sa sélection à The Voice Kids. La jeune liégeoise a su mettre les conseils de la chanteuse à profit en reprenant son titre " Et bam" sur la scène des auditions à l’aveugle. Une prestation qui a ému aux larmes Alice on the Roof, chez qui Tricia a décidé de continuer l’aventure.

Eline est le dernier talent à rejoindre sa team, avec sa reprise de " 3 SEX " d’Indochine et de Christine and the Queens. Avec cette chanson, elle délivre un message de tolérance et d’inclusivité qui a particulièrement touché la nouvelle coach. À la fin de cette quatrième soirée d’auditions à l’aveugle, il ne reste plus qu’une seule place dans l’équipe d’Alice on the Roof.