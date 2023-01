Quatre tremplins : Kubacki devance Granerud à Innsbruck

Le Polonais Dawid Kubacki a mis fin à la série de victoires du Norvégien Halvor Egner Granerud en saut à ski en le devançant sur le troisième concours de la Tournée des Quatre Tremplins mercredi à Innsbruck (Autriche).

Mal parti avec un mauvais premier saut, Granerud s’est rattrapé avec le meilleur second saut du jour et échoue à 3,5 points de Kubacki (265,2 contre 261,7). De quoi limiter la casse et permettre au Norvégien de conserver la tête de la Tournée, après avoir remporté les deux premières étapes la semaine dernière.

Granerud compte 23,3 points d’avance sur Kubacki au classement général de la compétition, et se présente en grand favori pour remporter une première fois le trophée le plus prestigieux du saut à ski à l’issue du quatrième et dernier concours vendredi à Bischofshofen (Autriche).