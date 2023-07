Quatre trafiquants de stupéfiants arrêtés lors d’une opération notamment à Flémalle

Le parquet du Procureur du Roi de Liège vient d’annoncer qu’une opération a été menée jeudi à Flémalle, Namur et Braine-l’Alleud dans le cadre d’une enquête liée à un dossier de trafic de produits stupéfiants impliquant des auteurs d’origine chinoise.

" Les enquêteurs ont notamment procédé à l’arrestation de 3 auteurs chinois pris en flagrant délit d’une transaction de 15 kilos de cannabis. Suite aux perquisitions menées dans la foulée à leur résidence de Flémalle, les enquêteurs ont pu mettre la main sur 1850 gr de cannabis, 10.000 comprimés d’XTC et une pièce spécifique servant au conditionnement de stupéfiants. Un 4e auteur, également d’origine chinoise, habitant à une des adresses visées a été arrêté sur place. D’autres perquisitions ont aussi été effectuées à Flémalle, chez un client régulier de l’organisation, ainsi qu’à Namur, à une adresse fréquentée par les individus visés, et à Braine-l’Alleud. Les enquêteurs ont pu constater que l’adresse de Namur était en fait dédiée à la prostitution d’étrangères en séjour illégal dans notre pays ", précise le parquet.

Il s’agit d’une enquête menée suite à l’arrestation à Lucé, en France, le 2 septembre dernier, de deux ressortissants chinois en possession de 58 kilos de cannabis. Cette enquête a été initiée par la police judiciaire fédérale de Liège après avoir établi que cette organisation criminelle, basée en province de Liège, réalisait des importations et des exportations de stupéfiants à travers le monde. " Outre des livraisons classiques via des convoyeurs, l’organisation faisait également acheminer les produits stupéfiants par l’entremise de colis postaux. Ceux-ci provenaient notamment d’outre-Atlantique (Etats-Unis et Canada) et d’autres pays européens (principalement en provenance d’Espagne) avant d’être redispatchés au détail via différents opérateurs de distribution. Des rapprochements ont ainsi pu être établis, sur base du modus operandi, avec d’autres dossiers belges mettant en cause des sujets d’origine chinoise ", ajoute encore le parquet de Liège.