Quatre suspects mineurs arrêtés à Verviers : l’incendie des Galeries Voos pourrait être criminel

Selon de nouvelles informations reçues ce samedi matin, les premiers éléments de l’enquête sur l’incendie des anciennes Galeries Voos à Verviers conduisent actuellement la justice vers un incendie volontaire. Quatre suspects, tous mineurs d’âge, ont été interpellés. Les auditions sont en cours.

Un incendie volontaire

"Les services de police sont intervenus très vite" raconte le procureur du roi de division Gilles de Villers Grandchamps. "Ils ont pu interpeller une personne sur place et trois autres personnes juste après. Il s'agit de quatre mineurs d'âge. Ils ont entre quatorze et quinze ans.

Les premiers éléments d'enquête nous conduisent vers un incendie volontaire, un acte criminel. Les motifs, on ne les connaît pas encore très bien. C'est l'enquête scientifique qui permettra de comprendre ce qui s'est réellement passé.

Comme ils sont mineurs d'âge, mon office a décidé de saisir le juge de la jeunesse. Ils ne risquent pas de sanctions pénales puisqu'ils sont mineurs. Il peut y avoir des mesures protectionnelles dont la plus grave est le placement en IPPJ. Il peut y avoir des travaux d'intérêt général. Le juge de la jeunesse décidera des mesures qui lui paraissent adéquates."

L'expert ira quand le bâtiment sera sécurisé

L'office du procureur de division a désigné un expert en incendie qui devra se rendre sur place pour déterminer avec précision l'endroit et les causes du départ des flammes. Des traces d'un produit accélérant pourraient renforcer l'hypothèse d'un acte criminel volontaire. "L'expert se rendra sur place une fois que les lieux seront totalement sécurisés" conclut Gilles de Villers Grandchamps.

Le bâtiment était inoccupé depuis plusieurs années et aucune victime n'est signalée. Les dégâts "sont importants" rapporte le bourgmestre ff Alexandre Loffet, "mais il n'y a pas de risque d'effondrement vers l'extérieur".

L'incendie a débuté vendredi vers 16h00

Les anciennes Galeries Voos ont brûlé ce vendredi soir à Verviers. L’incendie est important et des fumées épaisses s’échappent dans le ciel du centre-ville. "C’est le bâtiment qui accueillait le cinéma qui est en train de brûler", explique Maxime Degey, échevin de l’Urbanisme de Verviers, "il devait faire partie du projet City Mall et était donc abandonné depuis une quinzaine d’années".

Le feu a démarré aux alentours de 16h00 ce vendredi. A 21h00, les pompiers de Verviers nous informent que "l’incendie est maîtrisé (plus de risques d’extension) mais n’est pas encore complètement éteint. De nombreux moyens sont encore sur place (plus de 60 pompiers)." Ils vont y rester "une bonne partie de la nuit."

Les personnes qui devaient être évacuées l’ont été et sont dirigées vers un centre d’accueil, afin d’être pris en charge par le personnel psychosocial du CPAS et du service d’aide aux victimes, et avant de pouvoir être relogé."

Si des personnes ont des problèmes de relogement suite à l’incendie, ils peuvent contacter le DUS (dispositif d’urgence sociale) au 087/35.21.21.