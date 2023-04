Quatre soirs de danse à Tournai avec l’ASBL Danses & cie

Durant quatre soirées, Danses & Cie transforme ses locaux en salles de spectacle afin de proposer une programmation pluridisciplinaire. Basées autour de la thématique des 7 vertus, les représentations se feront avec la participation des ateliers de danse historique, danse irlandaise, contemporain, classique, pôle chorégraphique danse urbaine et claquettes américaines.

Danses & Cie asbl est une école de danse tournaisienne créée en 1991 et dirigée par Xavier Gossuin. Le centre accueille aujourd’hui plus de 500 danseurs de tout niveau chaque semaine, en horaire extrascolaire. Les ateliers proposés par le Centre d’Expression et de Créativité couvrent un large éventail de danses différentes. Ainsi, on y retrouve de la danse classique, contemporaine, irlandaise, mais aussi de la breakdance, de la funk, ou encore du flamenco.