Quatre recettes de pestos savoureux aux couleurs du printemps, pour le plaisir de tous, enfants compris

Des pestos originaux, plein de saveurs et aux parfums de printemps, ce sont les propositions créatives et gourmandes d’Aline Gérard, chroniqueuse pour Tendances Première. Des recettes simplissimes et goûteuses qui plairont aux adultes comme aux enfants.

On ne présente plus l’indétrônable pesto "à la Genovese", le basique serti d’une A.O.P. (appellation d’origine contrôlée). Aline Gérard nous rappelle les quatre éléments de base et précise : "Pesto voulant dire 'piler', on pile donc idéalement tous les ingrédients à la suite".