Pour commencer, une recette toute simple de crème de légumes d'automne : potimarron, chou-fleur, céleri-rave, carotte, patate douce et autres courges.

Mettre le légume à rôtir au four sur une plaque, à 180°, avec un filet d’huile d’olive et du sel poivre, éventuellement des gousses d’ail, des herbes, des oignons ou des noisettes grillées.

Mixer pour en faire une crème ou une mousse.

Ces crèmes de légumes s’accommodent avec plein de choses :

notamment pour farcir des ravioles wonton. Aline Gérard les achète en surgelés. Elle fait cuire les ravioles farcies dans un bouillon miso.

ou plus simplement sur des crackers ou des toasts grillés, avec du fromage de chèvre par exemple.

"Là, on est vraiment sur une idée de lunch et repas du soir bouillon, que j’adore mitonner en hiver parce que c’est léger et réconfortant en termes de chaleur et de goût".