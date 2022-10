Quatre personnes hospitalisées après un incendie à Woluwe-Saint-Lambert.

Quatre personnes ont été hospitalisées à la suite d’un incendie à Woluwe-Saint-Lambert, allée Christian de Duve. Leurs jours ne sont pas en danger, rapportent les pompiers de Bruxelles.

L’incendie s’est déclaré dans un immeuble de sept étages vers 6 heures. Le feu a pris sur une terrasse au rez-de-chaussée et s’est propagé à l’appartement. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, la police avait déjà commencé à évacuer les habitants. Les personnes hospitalisées ont inhalé de la fumée, précisent les hommes du feu. La cause de l’incendie est accidentelle et l’appartement est inhabitable. Les autres résidents ont été autorisés à rentrer chez eux.