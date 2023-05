Quatre personnes arrêtées pour avoir pendu un mannequin à l'effigie de Vinicius en janvier

L'image avait choqué. Un mannequin pendu à un pont, à l'effigie de Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid... Quatre personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre de l'enquête sur la fausse pendaison orchestrée à Madrid par des "supporters" de l'Atlético de Madrid avant le derby ej janvier dernier, a annoncé mardi la police.

Ces arrestations interviennent deux jours après de nouvelles insultes à caractère raciste proférées contre la star brésilienne lors d'un match du championnat d'Espagne de football entre Valence et le Real, qui ont suscité une vague d'indignation dans le pays et à l'étranger. Le club, le joueur et son entourage demandent que les choses bougent et que les sanctions soient plus lourdes. La fédération espagnole mais aussi les instances européennes et mondiales du football sont attendues au tournant.