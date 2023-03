Quatre moments où le silence est bienvenu

La parole est d’argent mais le silence est d’or, dit une expression. Dans le 6/8, Gilles Delvaulx, coach bien-être, nous explique les 4 moments où il serait bon de se taire.

Quand on est en colère : pour éviter que les mots dépassent notre pensée, mieux vaut se taire. Quand on se met en colère, pour éviter de prononcer des mots qu’on risque de regretter, il est préférable de choisir le silence, ou d’expliquer à l’autre qu’on va faire un tour ailleurs avant de revenir pour reprendre plus calmement.

Quand on écoute l’autre : si on pose une question à quelqu’un, c’est pour l’écouter, non pour l’interrompre. Souvent, on peut vouloir ajouter quelque chose pendant que son interlocuteur s’exprime au lieu de lui laisser le temps de développer son point de vue.

Le plus gros problème de communication : nous n’écoutons pas pour comprendre, nous écoutons pour répondre.

Quand on doit prendre une décision : parfois le silence permet de mieux digérer l’information et mâcher sa décision intérieurement. Quand on a un achat à faire et qu’on a tendance à être impulsif, se retirer un instant pour prendre le temps de se taire et de réfléchir plus profondément à la situation est presque toujours un allié précieux.

Pour savourer le moment présent : nous vivons une époque qui aime commenter ce qu’elle vit, dans toute situation. Mais se taire et profiter est une façon simple de vivre plus intensément le moment présent. Quand quelque chose d’agréable arrive, il est préférable de ne pas immédiatement surcommenter ce qui se passe.