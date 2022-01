Quatre millions d’autotests vendus dans les pharmacies depuis le début de la pandémie : quel avenir pour ces déchets plastiques ?

Ce sont donc au moins 40 tonnes de déchets plastiques venant d’autotests qui auraient été incinérés. Mais ce chiffre ne concerne que notre pays alors que le Covid et les déchets qu’il engendre sont globaux. 11 millions de tonnes de déchets plastiques auraient été générées par la crise sanitaire entre mars 2020 et ce début d’année. C’est ce que révèle une étude publiée le 8 novembre 2021 dans la revue de l’Académie des sciences des Etats-Unis.

Selon les chercheurs, plus de 87% de ces déchets ont été générés par les hôpitaux. Loin derrière, avec 7,6%, nous retrouvons les masques, gants et bouteilles de désinfectants jetés par les citoyens. La hausse des achats en ligne aurait généré plus de déchets, représentant 4,7%. Les autotests, encore peu utilisés lors de la parution de l’étude, ne représentaient que 0,3%.

Au Royaume-Uni, des solutions originales ont été trouvées pour recycler les déchets engendrés par le Covid. Des chaises ou bacs à fleurs par exemple sont créés à partir de masques chirurgicaux ou de gants en latex.