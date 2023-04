Quatre matches, une humiliation puis s’en va : Cristian Stellini déjà viré de Tottenham

L’Italien Cristian Stellini, qui avait succédé fin mars à son compatriote Antonio Conte, dont il était l’adjoint, sur le banc de Tottenham après le départ de ce dernier, a été démis de ses fonctions lundi par le club londonien, qui a choisi Ryan Mason pour lui succéder.

Ces décisions interviennent au lendemain de la déroute 6-1 des Spurs contre Newcastle, qui éloigne les chances de Tottenham, cinquième du classement à six longueurs désormais de Newcastle et de Manchester United à six journées de la fin, d’accrocher la quatrième place du championnat anglais, dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

Le nouvel entraîneur du club, Ryan Mason, est un ancien joueur de Tottenham et international anglais, qui avait été contraint en 2018 de mettre un terme à sa carrière de joueur à 26 ans après une blessure à la tête.

Celui qui avait déjà assuré un intérim comme entraîneur du club à la fin de la saison 2020/21 après le limogeage de José Mourinho prendra place sur le banc dès jeudi lors de la réception de Manchester United.

"Cristian va quitter ses fonctions avec l’ensemble de son staff. Cristian avait été nommé à un moment difficile de notre saison, et je veux le remercier pour le professionnalisme dont lui et son staff ont fait preuve dans un contexte aussi difficile", a déclaré Daniel Levy, le président de Tottenham, dans un communiqué annonçant le limogeage de Stellini.

Le dirigeant avait déclaré au soir de la débâcle à Newcastle que ce résultat était "totalement inacceptable". Stellini aura donc fait un passage éclair sur le banc des Spurs, qu’il n’a dirigé que l’espace de quatre matches, pour une seule victoire.

Sous la houlette de Conte, recruté chez le voisin Chelsea en novembre 2021, Tottenham avait terminé quatrième du championnat la saison dernière, et avait très bien entamé l’exercice actuel, en ne perdant qu’un de ses dix premiers matches.

Mais la situation s’est ensuite gâtée, l’équipe londonienne ne signant que dix victoires lors des 22 matches suivants de Premier League, et étant éliminée en huitièmes de finale de la Ligue des champions par l’AC Milan.