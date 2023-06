Quatre matches de suspension contre Mourinho pour avoir insulté un arbitre

La commission de discipline de l'UEFA a infligé mercredi quatre matches de suspension à l'entraîneur de l'AS Rome, Jose Mourinho, pour avoir insulté l'arbitre de la finale de Ligue Europa perdue le 31 mai contre le Séville FC.

Après une rencontre particulièrement tendue et qui s'est finie aux tirs aux buts (1-1 a.p., 4-1 t.a.b.), une vidéo tournée dans le parking du stade de Budapest avait montré le technicien portugais lançant à plusieurs reprises à l'arbitre principal, l'Anglais Anthony Taylor, "p... de honte, c'est une p... de honte".



The Special One s'était incliné pour la première fois de sa carrière en six finales européennes.