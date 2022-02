Quatre maisons de repos bruxelloises d’ORPEA soumises à de nouvelles inspections

"Les constats étayés par l’enquête menée sur le groupe ORPEA nous invitent à questionner les pratiques en place dans les maisons de repos de ce groupe qui sont présentes sur le territoire de Bruxelles-capitale et qui sont agréées par la Cocom. Et plus largement, ces constats renforcent la conviction du ministre Maron, et du gouvernement bruxellois dans son ensemble, de faire évoluer le secteur des maisons de repos", a commenté le cabinet du ministre, dans un communiqué.

A Bruxelles, 135 maisons de repos – et de soins – sont agréées par la Cocom, soit un peu plus de 15.000 lits. Vingt pour-cent d’entre elles sont gérés par le secteur public – CPAS, 16% par le secteur privé associatif – asbl et 64% par le secteur privé commercial. Le groupe ORPEA rassemble 21 maisons de repos et une résidence service.

Pour Alain Maron, "les constats posés par le travail d’investigation de la presse française doivent résonner comme des signaux d’alarme : l’accompagnement des aînés doit évoluer. Il n’est pas acceptable que des pratiques malveillantes s’inscrivent structurellement dans le fonctionnement de certaines institutions… S’il faut fermement condamner les maltraitances inadmissibles qui seraient constatées, nous devons structurellement changer le paradigme de l’accompagnement des personnes âgées. Nous y sommes déjà largement occupés avec l’avant-projet d’ordonnance", a-t-il dit.