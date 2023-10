Quatre Liégeois aux Championnats du monde d'œnologie.

Ce samedi 14 octobre, quatre Liégeois représenteront la Belgique aux Championnats du monde d’œnologie. Ces championnats se déroulent en Provence, dans le Var, au château Sainte Roseline.

Nos quatre œnologues, -deux Hesbignons, un Sprimontois et un Blegnytois- y seront opposés à une trentaine d’autres équipes venues du monde entier… Alors, depuis trois mois, ils travaillent dur leur nez et leur palais pour reconnaître, à l’aveugle, les vins qu’ils dégustent.

Une analyse minutieuse en trois étapes

Car, avant de le déguster, le vin fait tout d’abord l’objet d’une analyse très minutieuse. Ce à quoi procèdent avec beaucoup de sérieux et de concentration nos quatre œnologues en herbe, parmi lesquels Eric Dewingaerden. "L’analyse d’un vin, ça se passe en trois étapes. Il y a tout d’abord l’étape visuelle avec l’analyse de la robe, de l’intensité, de la couleur… ensuite, il y a l’analyse olfactive qui permet de déterminer les différentes familles d’arômes perceptibles dans le verre, et puis enfin vient l’analyse gustative. Et donc, on doit évidemment avoir une trame qui soit cohérente entre la robe, le nez et la bouche si on veut être certain d’identifier le bon vin".

Chacun prend note des différentes sensations et impressions, et cela, sous l’œil attentif d’une cinquième personne essentielle au sein de l’équipe. Présent lors de chaque entraînement, chrono en main, c’est Anthony Tourniquet, le coach. "Mon rôle consiste à réaliser la sélection, c’est-à-dire prendre six vins blancs et six vins rouges représentatifs de ce qu’ils pourraient avoir à déguster. Je les mets en carafe pour qu’ils ne puissent pas voir ce qu’ils dégustent et je suis aussi le gestionnaire du temps car ils n’ont que dix minutes pour prendre note de leurs impressions."

On n'a jamais suivi de cours pour devenir des professionnels

Leurs connaissances, c’est au fil du temps, nourris par leur passion pour le vin, que ces œnologues amateurs les ont acquises, comme le résume Philippe Pottier. "Nous étions tous -et moi particulièrement- d’abord des consommateurs. On n’a jamais suivi de cours pour devenir des professionnels. Quand on aime le vin, on prend d’abord goût pour le Bordeaux ou plutôt pour le Bourgogne et puis on découvre le Côte du Rhône, et puis on se met à aimer tous les bons vins. Mais les concours, cela fait seulement quatre-cinq ans que l’on y participe régulièrement".

Et c’est lors des Championnats de France au printemps dernier que le quatuor liégeois a décroché la deuxième place et par la même occasion le sésame pour les Championnats du monde. "Il y a 33 pays qui sont représentés et douze vins, dont normalement quatre français et huit vins étrangers avec une cotation bien spécifique par rapport au cépage, le pays, la région, le producteur si possible et le millésime" explique Thierry Dewingaerden.

Pour arriver à ce niveau, c'est quand même beaucoup d'entrainement et de sacrifices

Pour l’équipe liégeoise, être qualifié pour ces Championnats du monde d’œnologie est déjà une récompense. Pas d’argent en jeu, juste la fierté d’en faire partie. "Pour arriver à ce niveau-là, c’est quand même beaucoup d’entrainement, beaucoup de sacrifices, et c’est quand-même assez prestigieux donc c’est plus une fierté. On aura peut-être l’une ou l’autre bonne bouteille de vin. Ce sera sympa mais on pourra surtout dire qu’on a été champions du monde. Si ça arrive parce que ça, c’est une autre paire de manches!"

Mais qui sait? Au fur et à mesure des entrainements, les Liégeois progressent. "Ils marquent des points et arrivent à mieux identifier les vins, plus rapidement" conclut le coach.

Verdict le 14 octobre.