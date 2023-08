Quatre laptops Hi-Fi pour une rentrée au diapason

Salué pour la qualité de leurs haut-parleurs (conçus en interne), les laptops d’Apple repoussent, à juste titre, de nombreux candidats acheteurs pour leur prix. Le dernier MacBook M2 Pro dépasse ainsi allègrement les 2200 € pour son entrée de gamme. Par chance, la version 13 pouces du récent MacBook Air M2 descendait cet été de 1499 à 1149 € sur Amazon. Cette version M2 limitée à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage en SSD n’embarque pas moins de deux tweeters et deux boomers.

Offrant une gestion spatiale de l’audio via du Dolby Atmos, ces quatre haut-parleurs (portés à six sur la version 15 pouces) se logent désormais entre le clavier et l’écran. Le tout, pour offrir une grande plage dynamique et des basses bien audibles, ce qui est assez rare sur un pc portable de ce format. Ce fait d’arme est d’autant plus remarquable que le MacBook Air M2 réduit ses mensurations (notamment en épaisseur) tout en se parant d’un nouvel écran et d’une nouvelle webcam. Ajoutez à cela la puissance exemplaire de la sortie du casque et vous obtiendrez le laptop actuellement le plus populaire d’Apple.

