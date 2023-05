Quatre Jours de Dunkerque : le Français Romain Grégoire remporte la 2e étape, la première victoire de sa carrière

Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté la deuxième étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro), jeudi entre Compiègne et Laon en France sur 169,9 kilomètres. Le coureur français de 20 ans a devancé le Britannique Ethan Vernon (Soudal-Quick Step) et un autre Français, Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën), dans un sprint en côte. Samuel Leroux (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) prend la tête du général.

Romain Grégoire prend place sur le podium du classement général, une seconde derrière son compatriote Samuel Leroux et dans le même temps que le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma), vainqueur de la première étape.

Le peloton devait affronter six monts catégorisés avant de se battre pour la victoire dans une côte de deux kilomètres vers Laon. Tuur Dens (Flanders-Baloise), qui portera le maillot de meilleur grimpeur, et Ceriel Desal (Bingoal-WB) faisaient partie de l’échappée de six coureurs partie dès le début de la course. Un trio a survécu jusque dans les derniers hectomètres, lorsque les plus costauds sont sortis du peloton.

Romain Grégoire a été le plus fort pour remporter dans la côte finale la première victoire de sa carrière chez les professionnels. Il a devancé Vernon et Cosnefroy, tandis que Greg Van Avermaet a terminé à la neuvième place.

Mardi, Olav Kooij s’était imposé au sprint de la première étape. Dans le final, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a subi une lourde chute, qui a causé de multiples blessures sérieuses, dont une fracture de la clavicule. Le sprinteur de 21 ans devra rester hospitalisé au moins jusqu’à jeudi en France avant de se faire opérer, probablement en Belgique.

Jeudi, les coureurs s’élanceront pour un contre-la-montre de 15,9 kilomètres autour de Saint-Quentin. L’épreuve chronométrée fait son retour sur la course après quatorze ans d’absence. Les Quatre Jours de Dunkerque se termineront dimanche, à Dunkerque, lors de la sixième étape.