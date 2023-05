Quatre Jours de Dunkerque : la 4e étape pour Kooij devant Thijssen et Fretin

Olav Kooij (Jumbo-Visma) s'est offert la 4e étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro) courue sur 173,8 km entre Maubeuge et Achicourt vendredi en France. Le Néerlandais a privé les Belges d'une victoire devançant dans l'ordre Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) et Milan Fretin (Flanders-Baloise).

Le Danois Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) est le nouveau leader de l'épreuve. Un groupe de six coureurs s'était isolé en tête avec Ceriel Desal (Bingoal Wallonie-Bruxelles), Alex Colman (Flanders-Baloise), Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), le Français Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d'Azur), le Polonais Alan Banaszek (Human Powered Health) et le Sud-Africain Morné Van Niekerk (St Michel-Mavic-Auber93).

Réduit à cinq membres lorsque Hennequin a été repris à 90 km, le groupe de tête a finalement été avalé par le premier peloton à 33 km de la ligne. La victoire s'est décidée au sprint où Kooij s'est montré le plus rapide devant Gerben Thijssen et Milan Fretin tandis que le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a dû se contenter de la 8e place. Kooij, déjà vainqueur de la première étape, remporte la 18e victoire de sa carrière, la troisième cette saison.

Au classement général, le Danois Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) s'empare du maillot rose de leader avec six secondes d'avance sur son équipier britannique Ethan Vernon et sept sur Kooij. Brent Van Moer est 7e et premier Belge à 16 secondes. Samedi, la 5e étape réservera au peloton un parcours vallonné de 187,7 km entre Roubaix et Cassel. La 67e édition des Quatre jours de Dunkerque se déroule sur six étapes avec une arrivée finale dimanche à Dunkerque, où l'on connaitra le successeur de Philippe Gilbert qui y avait conquis le 80e et dernier succès de sa carrière.