Quatre Jours de Dunkerque : Hagenes remporte la 5e étape, Grégoire prend la tête du général

Le Norvégien Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) s’est adjugé la 5e étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro) courue sur 187,7 km entre Roubaix et Cassel samedi en France. Le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) s’empare de la tête du classement général au détriment du Danois Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step).

Sept coureurs se sont isolés en tête avec Alex Colman (Flanders-Baloise), Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole), le Néerlandais Boy van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty), le Suisse Kevin Kuhn (Intermarché-Circus-Wanty), le Danois Niklas Larsen (Uno-X), l’Estonien Norman Vahtra (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) et le Français Nicolas Debeaumarché (St Michel-Mavic-Auber93).

Le groupe de tête a finalement été repris à 20 km de l’arrivée avant que Loic Vliegen (Intermarché-Circus-Wanty) ne place une attaque, accompagné du Français Valentin Retailleau (AG2R Citroën), à 13 km de la ligne. Le duo a été rejoint à trois kilomètres de l’arrivée.

Peu avant la flamme rouge, Romain Grégoire a placé à son tour une attaque, suivi par Per Strand Hagenes qui a fait la différence dans les derniers mètres pour décrocher la deuxième victoire de sa carrière devant Grégoire et un autre Français Alexis Renard (Cofidis). Brent Van Moer (Lotto Dstny) et Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) ont complété le top 5.

Au classement général, Grégoire s’empare de la tête avec 13 secondes d’avance sur Kasper Asgreen et 17 sur le Néerlandais Olav Koojk (Jumbo-Visma). La 67e édition des Quatre jours de Dunkerque se déroule sur six étapes et se termine dimanche par une étape de 182,6 km entre Avion et Dunkerque, où l’on connaîtra le successeur de Philippe Gilbert qui y avait conquis le 80e et dernier succès de sa carrière.