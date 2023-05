Quatre Jours de Dunkerque : Après son nouveau succès Kooij a de nouvelles ambitions, Asgreen ne veut pas céder le rose

Après sa deuxième victoire d’étape dans les Quatre Jours de Dunkerque, Olav Kooij (Jumbo-Visma) se retrouve troisième au classement général, à sept secondes de Kasper Asgreen, le nouveau leader.

De quoi nourrir de nouvelles ambitions. "Sept secondes, ce n’est pas grand-chose. La condition est bonne et je veux encore essayer quelque chose", a expliqué le Néerlandais de 21 ans. "Nous verrons ce soir avec l’équipe quel plan nous pouvons élaborer pour l’étape-reine".

Kooij n’était que 9e au départ à 31 secondes du leader Benjamin Thomas (Cofidis). Il a été victime d’une chute dans la dernière zone pavée de la journée et a perdu 1 : 36. Asgreen (Soudal Quick-Step) va donc aborder l’étape-reine samedi en rose. "Vendredi, la bataille a été féroce toute la journée. Une fois la dernière zone pavée passée, le peloton s’est scindé en deux. Il s’agissait alors de ne pas laisser revenir le groupe derrière nous, avec le leader Benjamin Thomas. Après tout, nous visons le doublé avec le classement et la victoire d’étape. Les 60 derniers kilomètres se sont déroulés à un rythme effréné, grâce à mes coéquipiers. Nous avons une équipe forte et je veux tout faire pour conserver ma position de leader. Mon coéquipier Ethan Vernon est juste derrière moi au classement (à 6 secondes). On peut donc jouer deux cartes. La tâche sera difficile samedi, tout le monde le sait. Je verrai bien comment je m’en sortirai."