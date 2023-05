Quatre jeunes comédiens belges en VIP à Cannes

Elsa, Amin, Gianni et Sophie ont vécu un séjour de rêve à Cannes. Logement dans un palace, gala en bord de plage, shooting photo et montée des marches le même soir que Tom Hanks et Scarlett Johansson, difficile de vivre plus intensément l’événement culturel le plus médiatisé au monde.

Ces quatre jeunes talents ont entre 20 et 30 ans, ils ont été sélectionnés par Wallonie-Bruxelles International à la suite de prestations remarquables dans des films belges. Sophie Breyer, l’une des comédiennes, a d’ailleurs reçu le Magritte du meilleur espoir féminin en mars dernier. C’est une société qui délivre des cartes bancaires qui a financé le séjour et offert, à nos comédiens, une première expérience cannoise inoubliable.

Voici un aperçu de cette belle aventure. Une séquence plus complète sera disponible prochainement sur la page Facebook de l’émission " C’est du Belge "