Quatre guinguettes à Willemeau pour "faire connaître la ferme des Coquelicots et nous aider à payer les salaires"

Des concerts. Des tonnelles. Du soleil. Des grandes tables. C’est la saison des guinguettes. Elles vous invitent à la détente et à la fête. Du côté de Tournai, dans le village de Willemeau, la ferme des Coquelicots en organise quatre cet été.

Pour Sophie Caillaux, maraîchère, cette fête participe à l’économie de la ferme. "Au départ, l’idée, c’était de faire connaître la ferme, de créer un événement dans le village. Et puis on s’est rendu compte que ça générait un revenu non négligeable, qui nous aide à payer les salaires de nos salariés".

Alors que les chèvres rentrent calmement à l’étable, les enfants gambadent dans la prairie et la cour se remplit de monde et de musique. Ce soir-là, deux groupes se succèdent sur la scène : Acapulca et Crocodile Dundish.

Plongez-vous dans cette ambiance musicale et festive en écoutant notre reportage audio (ci-dessus). Et si ça vous dit, sachez qu'il y aura encore deux guinguettes ces samedis 12 et 19 août.