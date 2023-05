Quatre fois dans le bon coup en une semaine sur le Giro : qui est l’étonnant Derek Gee ?

Derek Gee. Ce nom ne vous dit probablement (presque) rien. Et c’est normal. Du moins, si vous avez décroché du Giro 2023 au rythme des abandons qui marquent la course italienne. Car depuis quelques jours, ce coureur canadien est occupé à se faire connaître du grand public. Deux fois deuxième et une fois quatrième en une semaine, Gee semble avoir le flair pour les bons coups. Et pourtant, jusqu’ici, rien ne prédestinait le coéquipier de Dylan Teuns et Ben Hermans à prendre la lumière sur le tracé transalpin.