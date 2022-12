Quatre films musicaux à voir absolument cet hiver sur Auvio

Ça raconte quoi ? Ils sont jeunes et viennent de tous horizons. La passion de la danse les a réunis pour une année au sein d'une école réputée. Ils partagent un même rêve : devenir membre de l'un des ballets les plus prestigieux du monde. Pour avoir une chance de réussir, ces aspirants danseurs vont devoir tout donner, aller au bout d'eux-mêmes sans jamais aucune certitude en retour… Chacun va tenter d'atteindre ce but en suivant les cours du brillant Cooper, le maestro en la matière. Mais tous n'y parviendront pas…

Ancien directeur artistique du Théâtre Royal National de Londres, Nicolas Hytner connait très bien le milieu de la danse et ses nombreuses difficultés. Avec Center Stage (Danse ta vie en français), il a voulu dépeindre avec le plus de réalisme possible les dessous du ballet. "J'ai toujours aimé les films qui se déroulent dans les coulisses, et celui-ci était une occasion de montrer un monde que je connais bien : je sais comment fonctionne un théâtre de répertoire, comment sont dirigées les grandes compagnies, j'ai assisté à d'innombrables cours de jazz et de ballet, j'ai mis en scène des pièces au Lincoln Center… J'ai eu le sentiment que, quelque part, je devais faire ce film".

Au casting, pas mal de danseurs et danseuses professionnel·les comme le danseur étoile Ethan Stiefel, le danseur classique Sascha Radetsky, l'actrice et danseuse Amanda Schull (qui jouera plus tard dans Les Frères Scott) et le patineur sur glace Ilia Kulik (Médaille d'Or aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998).

Un "teen movie" éblouissant et fidèle à l'univers de la danse professionnelle.