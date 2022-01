Quatre femmes et de mystérieuses enquêtes : Munch, Vera, Candice Renoir et La Stagiaire sont sur Auvio

Gabrielle Munchovski, dite Munch, est avocate et défend par tous les moyens (légaux ou non) des personnes accusées à tort. Elle est aidée de son associé, Me Hubert Bellanger, son ami d’enfance homosexuel. Munch est également secondée dans ses enquêtes par Gaspard, un ancien policier devenu détective privé, et Aurélien, un jeune avocat stagiaire, fils d'un des anciens gros clients de Me Bellanger. La secrétaire de Munch, Clarisse Duflot, est une mère célibataire qui se bat pour récupérer la garde de son fils placé en famille d'accueil, suite à l'homicide involontaire de son père par sa mère.

Ce qu'en dit la presse :

"Cela pourrait être une série française comme les autres, mais heureusement il y a un mais, qui a la forme d'Isabelle Nanty (…) Derrière l'humour qui baigne la série, il y a une vraie contestation, servie par une comédienne qui sait le poids des mots et celui des non-dits" - Moustique.

"Une série judiciaire familiale, mêlant faits de société et humour (…) On retrouve avec un plaisir tout particulier le duo formé par Isabelle Nanty et Lucien Jean-Baptiste, liés par une complicité contagieuse. Et si la première a tendance à en faire un peu trop, c’est au service de l’énergie globale de la série, punchy et colorée" - La Libre Belgique.

"La série vaut surtout pour ses acteurs, à commencer par la formidable Isabelle Nanty. (…) À ses côtés, la production a eu la bonne idée de réunir Aurélien Wiik et Tom Villa qui instillent une petite dose d’humour et de charme à la série" - La Dernière Heure.