Quatre escort boys se livrent sans tabou sur leur métier

Si historiquement les escort boys avaient principalement affaire à des hommes cachant leur homosexualité, ces dernières années le marché des corps a connu d’importants changements. Alors que depuis des siècles la sexualité des femmes était taboue, les mentalités tendent en effet à évoluer, si bien qu’elles sont de plus en plus à assumer leur désir et à franchir le cap d’avoir recours à un escort pour l’assouvir.

Bien que le rapport de notre société à la sexualité soit de plus en plus décomplexé, de nombreux tabous persistent néanmoins autour du sujet de la prostitution. Un manque de clarté qui, malheureusement, laisse libre cours aux jugements et aux préjugés.

À travers ce documentaire, Sarah Lebas lève donc le voile de pudeur qui entoure la prostitution masculine pour montrer une réalité plurielle : à savoir celle de Franklin, Prince, Jules et Hugo.

"Escort boys", à voir ce lundi 17 avril à 21h25 sur La Trois et disponible en streaming sur Auvio pendant les 7 jours suivants.