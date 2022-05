Quatre escapades à faire à Durbuy pour être au plus proche de la nature !

L’aventure continue et on va s’intéresser à un jeune couple. Delphine et Jean-François habitent à Tohogne et élèvent des chevaux de race Haflinger à l’élevage de Durbuy. "Nous élevons une race assez rustique qui provient du Tyrolles Autrichien. Ces chevaux sont très polyvalents, ils peuvent être montés et attelés. Nous faisons des belles randonnées dans la région, ils conviennent à des enfants et des adultes et c’est ce qui nous plaît".

En plus d’être un centre équestre, ils proposent toute une panoplie de produits locaux dans leur épicerie : L’épicerie de l’aisance. "On part du fromage à la bière en passant par le beurre ou encore de la viande… On s’est demandé pourquoi ne pas rassembler ces bons produits autour de notre ferme pour en faire profiter tout le monde".

Il y a des balades et de la vente de produits locaux, mais pas que ! Pour les bons vivants, le couple d’entrepreneurs propose également des balades dégustation en calèche. Sur la table, au milieu de la calèche, vous retrouvez plusieurs produits de la région sous forme d’apéritif ainsi que de la bière.