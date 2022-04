Quatre entreprises alimentaires belges sur dix pourraient suspendre ou réduire leur production à cause des pénuries et de la hausse des coûts

Une enquête réalisée par la FEVIA auprès des entreprises du secteur alimentaire révèle que 9% des entreprises alimentaires ont réduit leur production au cours des dernières semaines. 30% des entreprises prévoient de le faire prochainement.

La FEVIA épingle la hausse des prix des matières premières, de 43% en un an et demi, selon des chiffres de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. La guerre en Ukraine a fait grimper ces coûts plus haut encore. Le prix du blé a ainsi augmenté de plus de 50%.

Une hausse des coûts que les entreprises alimentaires aimeraient pouvoir répercuter sur leurs prix. "Malheureusement, nous constatons toujours que les grandes chaînes de supermarchés ne sont guère ouvertes à la discussion sur les augmentations de prix, qui sont pourtant inévitables", explique Bart Buysse, l’administrateur délégué de la FEVIA. Les choses pourraient toutefois changer. La FEVIA note en effet que depuis lundi dernier, les appels se multiplient, y compris de la part de Comeos pour appeler les acteurs de la chaîne alimentaire à partager de manière équitable l’impact des augmentations de coûts.

En effet, il n’y a pas que la hausse des coûts des matières premières à laquelle les entreprises alimentaires sont confrontées. Il y a aussi l’explosion des prix de l’énergie. "La moitié des entreprises alimentaires ont vu leur facture d’électricité au moins doubler en un an et 37% ont même vu leur facture de gaz tripler", relève la FEVIA.