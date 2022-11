Quatre écoles namuroises collaborent au Festival de l’horreur

Certains élèves ont fabriqué des décors, d’autres ont créé des costumes, et enfin certains interpréteront des personnages, des "présences" qui hanteront les couloirs du théâtre de Namur. Quatre écoles namuroises font partie du projet et verront leurs efforts couronnés dès ce mercredi soir avec l’ouverture du Festival de l’horreur du théâtre de Namur.

C’est Timée, élève en quatrième secondaire option "Art d’expression" à l’école Notre Dame de Namur qui nous plante le décor. "L’histoire, c’est que le théâtre a été abandonné il y a 100 ans et les personnages qu’on doit jouer sont des personnes qui étaient là avant le drame. Nous, on est là 100 ans plus tard en tant que fantômes". Timée incarnera l’une des quatorze "présences" qui hanteront les couloirs du théâtre. "On est là pour mettre le public mal à l’aise, qu’il soit oppressé. On le met dans l’ambiance pour qu’il aille ensuite voir les spectacles".