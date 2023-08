Quatre écoles de la région de Charleroi vont faire peau neuve

C’est une priorité de la Ville de Charleroi, sous cette législature, la rénovation des écoles. Quatre chantiers importants vont commencer en cette nouvelle année scolaire : à l’école de la Digue à Charleroi, à l’école du Phénix à Dampremy, à l’école du Bois à Ransart et à l’école des Chrysalides à Marchienne-au-Pont.

Ce sont des travaux d’embellissement, comme des travaux de peinture, mais surtout des travaux d’isolation. Au total, 60% du budget de rénovation énergétique des bâtiments communaux carolos sont consacrés aux écoles. "C’est inédit dans l’histoire de la Ville de Charleroi", explique Xavier Desgain, l’échevin des bâtiments. Il précise "qu’après les travaux, les écoles rénovées sont bien isolées et consomment moins d’énergie. Ce sera le cas pour quatre nouvelles écoles cette année. Nous venons aussi de terminer les travaux du CECS à Couillet et de l’école du Centre à Marcinelle. Dans quelques mois, le CEFA, le centre d’éducation et de formation en alternance, va déménager de Jumet à Couillet, dans de nouveaux bâtiments situés sur l’ancienne menuiserie de la ville. Les élèves en alternance auront des locaux dignes de ce nom."

Démolition de l’école de la Duchère à Montignies-sur-Sambre

L’école de la Duchère, à Montignies-sur-Sambre, elle, ne pourra pas être rénovée. Le conseil communal l’a acté : ce sera bel et bien une démolition. Au mois de mars dernier, des fissures inquiétantes avaient été constatées dans les bâtiments. Il y a des problèmes de stabilité du sol. L’école sera donc détruite et reconstruite. En attendant, les élèves ont pour l’instant cours dans un bâtiment de la Ville de Charleroi. Ils seront ensuite en classe dans des locaux préfabriqués, sur le site de leur ancienne école.