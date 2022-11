Quatre duels entre Noël et Nouvel An : van Aert et Van der Poel passeront les fêtes ensemble

Les fans de cyclocross attendent leur retour dans les labourées, leur patience va bientôt prendre fin. Mathieu Van der Poel commencera sa saison le 27 novembre à Hulst, Wout van Aert reprendra la semaine d’après à Anvers. La manche de Coupe du monde sera d’ailleurs le premier chapitre des duels entre les deux anciens champions du monde.



Cinq autres sont programmés entre le 23 et le 30 décembre. Autant dire que les deux rivaux ne se quitteront pas (ou presque) pendant la période des fêtes. Van Aert et Van der Poel seront au départ à Mol (Exact Cross, 23/12), Gavere (26/12, Coupe du monde), Heusden-Zolder (27/12, Superprestige), Diegem (28/12, Superprestige), Loenhout (28/12, Exact cross).



A Diegem, Tom Pidcock, le champion du monde en titre, sera aussi de la partie.



La suite du programme de WVA n’a pas encore été officialisée. Mais les deux stars devraient se croiser au moins aux championnats du monde début février à Hoogerheide (2/2). Selon certaines indiscrétions, le Belge et le Néerlandais pourraient encore s’affronter à Herentals (3/1) et Benidorm (22/1) en janvier.