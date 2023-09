Quatre décennies traversées avec Andorre, Ildefons Lima a clôturé la plus longue carrière internationale de l'histoire

Ildefons Lima Solà a disputé son 136e et dernier match sous le maillot d’Andorre ce mardi en Suisse. Le défenseur a tourné une page de sa vie et avec lui c’est un pan entier de l’histoire du football andorran qui s’en va.



Recordman de sélection, buteur le plus prolifique, Ildefons Lima Solà incarne presque à lui seul le ballon rond dans cette principauté accrochée aux pentes abruptes des Pyrénées.



Lima pousse son premier cri à l’hiver 1979 à Barcelone, 200 km plus au Sud, mais c’est à Andorre que son cœur bat. Le défenseur use ses premiers crampons au FC Andorra et il se retrouve rapidement catapulté titulaire en équipe nationale. Le 22 juin 1997 à 17 ans, il entame sa carrière internationale contre l’Estonie… par une défaite (beaucoup d’autres vont suivre) et un but (il en inscrit 11, dont un contre les Diables).



Les victoires sont rares, les partages presque des exploits. Ildefons Lima Solà doit attendre près de trois ans pour goûter à l’enivrant parfum du succès. En avril 2000, la Biélorussie s’incline 2-0 à l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. Il savoure même si ce n’est qu’un amical. Ce bonheur est rare. Il faut le chérir. En 136 sélections, il participe à 7 victoires. Comble du malheur pour ce vieux serviteur du foot andorran, il est suspendu pour le triomphe historique contre la Macédoine (1-0) en éliminatoire pour la Coupe du monde 2006.



Depuis 2017, Andorre a appris à gagner et le fait plus régulièrement. El capità n’est plus de tous les combats (il n’a plus joué que 97 minutes depuis 2020). Sur les 13 victoires ont émaillé les 26 dernières années, Lima en a vécu sept sur la pelouse.



Le 12 septembre 2023, il clôt donc sa carrière avec les Tricolors. Un revers en Suisse. Le brassard au biceps. 23 minutes. Juste le temps de dire adieu.



Le plus vieux joueur (43 ans et 276 jours) à disputer un match de qualification pour l’Euro a) évolué en sélection lors de quatre décennies différentes. Un sacré exploit que seul Billy Meredith (Pays de Galles) et Jari-Litmanen (Finlande) ont accompli avant lui.



Depuis septembre 2022, il est de retour là où tout a commencé… au FC Andorra. Il va y boucler la boucle en fin de saison. La route a été longue, elle l’a mené en deuxième division espagnole (UD Las Palmas), en Grèce (Ionikos Nikeas), au Mexique (Pachuca), en Italie (Triestina) ou en Suisse (Bellizona).



A sa manière, par sa longévité, Ildefons Lima Solà a marqué l’histoire du foot.