Quatre conseils pour combattre les effets négatifs de la ménopause

"J’ai pris du poids et pourtant je ne mange pas plus que d’habitude", voilà ce qu’entend régulièrement Helena Roosen, kinésithérapeute, de la part de ses patientes ménopausées. La prise de poids est l'un des effets négatifs de la ménopause qu’il est possible de contrer par le sport. On fait le point.

Helena Roosen nous rappelle que la ménopause est un processus naturel. Les ovaires cessent de fonctionner et la production d’œstrogène et les menstruations s’arrêtent en conséquence.

Grâce au sport, il possible d’agir sur plusieurs conséquences de la ménopause (dont les symptômes ne se limitent pas aux bouffées de chaleur) :

1. La prise de poids

A la ménopause, le métabolisme de base diminue, moins de calories sont donc brûlées au repos.

La ménopause entraîne aussi la chute des œstrogènes. Le corps donc va essayer de stocker des œstrogènes via la g raisse abdominale, c’est pourquoi le ventre s’arrondi, et il est plus difficile de perdre la graisse stockée à cet endroit.

2. La fragilité osseuse

3. La diminution de masse musculaire