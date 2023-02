Quatre conseils pour boire de l’eau plus souvent

L’homme est composé à 60% d’eau. Un élément capital donc pour notre corps, mais que nous oublions souvent de consommer pendant la journée. Dans le 6/8, Chantal Van der Brempt nous donne plusieurs moyens pour penser plus souvent à boire de l’eau.

Si un million de Belges participent à la tournée minérale, l’alcool est souvent compensé par autre chose que de l’eau, comme des bières sans alcool, des boissons sucrées ou plus de nourriture. Or pour bien s’hydrater en profondeur, il n’y a que l’eau qui marche. Et selon le docteur Marie-Hélène Dutillieux, médecin nutritionniste, même l’eau bouillie (tisane, thé…) n’hydrate plus.

Il est donc très important de boire régulièrement de l’eau. Voici quatre conseils pour y penser plus souvent :