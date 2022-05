Quatre choses à savoir sur la "simili-viande".

Il y a d'abord les substituts d'origine végétale, les "steaks" à partir de soja ou de tofu. Leurs recettes se sont perfectionnées au fil du temps et certains ressemblent à s'y méprendre à du haché ou à des aiguillettes de poulet.

Les industriels tentent d'imiter le plus fidèlement possible la texture et la saveur de la viande.

Pour cela, ils développent de nouveaux ingrédients de synthèse comme l'hème, un dérivé de l'hémoglobine qui vise à recréer un goût "sanguin".

En plus du visuel, l'emprunt de l'appellation "steak" pour ces produits 100% végétaux a suscité les foudres de la filière industrielle de la viande en France, lobbys et syndicats obtenant l'interdiction de cette dénomination, à rebours de son autorisation européenne.

Plus récemment, une autre catégorie suscite l'intérêt des géants de l'agroalimentaire : il s'agit des viandes dites de "laboratoire", obtenues par la culture de cellules animales mais aussi de protéines microbiennes ou fongiques.