On sait que pour beaucoup, le départ en vacances est une grande aventure et fait beaucoup de stressés… La solution : rester à la maison. On évite tout le côté logistique des papiers, des transports et des réservations et ça, c’est cool. De plus, on bannit le stress de la barrière linguistique et des différentes règles du pays qu’on visite. Être près de chez soi, ça permet aussi d’être plus serein au cas où on a oublié quelque chose.