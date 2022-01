Quatre banques s'unissent pour installer des distributeurs d'argent neutres, les parlementaires bruxellois sceptiques

Le CEO et deux cadres de Batopin ont été auditionnés par la commission des affaires économiques du Parlement bruxellois. Porte-parole du consortium, Vincent Bayer expose le projet : "Le but est évidemment de toujours mettre le bon nombre de distributeurs de billets pour éviter les files et faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'approvisionnement d'argent. Et donc, l'idée est déployer un nouveau réseau neutre de distributeurs de billets, qui est dissocié de chaque banque en particulier. Et l'avantage qu'ils soient neutres, c'est de pouvoir choisir des emplacement qui ne soient plus choisis en fonction de là où une banque loue ses locaux mais bien là où les gens en ont réellement besoin".

Batopin partira d'une page blanche. A l'arrivée, il y aura moins de distributeurs qu'actuellement, mais ils devraient être mieux répartis. Le consortium estime qu'en moyenne, un Bruxellois ne doit pas parcourir plus de 500 mètres à partir de son domicile pour trouver un point cash. Une fois le réseau Batopin déployé, cette distance ne devrait pas s'allonger de plus de 28 mètres. L'épure reste donc dans le cadre de "la ville à dix minutes" chère à la Région.